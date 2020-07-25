 

Ученые рассказали об “удивительной” пользе употребления перезрелых бананов для здоровья

25.07.2020, 15:53, Разное

В Корнельском университетском колледже экологии человека исследователи доказали, что перезрелые бананы являются “удивительно” полезными для здоровья. Благодаря этому экзотическому фрукту можно предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других нарушений.
В перезрелых бананах содержится большое количество антиоксидантов. Они позволяют избежать повреждения клеток, спровоцированных воздействием свободных радикалов и нарушениями внутри органов. Это существенно снижает риск развития большинства болезней. Коричневатые плоды богаты калием, способствующим регуляции крови и борющимся с образованием тромбов в сосудах. Регулярное потребление бананов помогает нормализовать артериальное давление и улучшить работу сердца и сосудов. Благодаря наличию клетчатки в продукте можно снизить уровень “плохого” холестерина в организме, а медь и железо дают возможность поднять уровень гемоглобина.

По словам специалистов, плоды с темными пятнами могут действовать в качестве антацида, поскольку эффективно снимают раздражение в желудке и позволяют избавиться от изжоги. Бананы также полезны для предотвращения анемии, борьбы с опухолями. В имеющихся в коричневых пятнах соединениях создается вещество, убивающее раковые клетки и другие патогены.

Употребление перезрелых фруктов рекомендуется тем, у кого есть язва, так как мягкие вещества обволакивают слизистую желудка, что улучшает состояние больного. Они также способствуют улучшению пищеварения и перистальтики кишечника. Эксперты советуют есть плоды “некондиционного” вида женщинам для уменьшения симптомов при ПМС и людям, страдающим от депрессии. Свойства снимать стресс связаны с наличием в бананах большого количества триптофана, который еще называют “гормоном счастья”.





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