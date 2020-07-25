Пентагон собирается обнародовать некоторые сведения об НЛО

25.07.2020, 15:25, Новости дня

Специальная группа по изучению неопознанных летающих объектов при Пентагоне намерена обнародовать часть собранных данных, пишет газета The New York Times, ссылаясь на доклад комитета по разведке Сената США о расходах на спецслужбы.

В документе отмечалось, что группа должна “стандартизировать данные и отчеты” о наблюдениях за НЛО и обнародовать хотя бы некоторые выводы в течение шести месяцев после получения разрешения.

При этом газета отмечает, что главной задачей специальной группы является не найти внеземные летательных аппаратов, а выяснить, не обладают ли потенциальные противники США технологиями, превосходящими возможности США.

Председатель сенатского комитета Марко Рубио подчеркивал, что его больше беспокоят иностранные самолеты над американскими базами или местами проведения военных учений: “Если бы они появилось из-за пределов планеты, это было бы лучше, чем если это какой-то технологический скачок Китая или России”.

В то же время директор программы Пентагона, предшествовавшей специальной группе по изучению НЛО, Луис Элизондо утверждает, что американские военные располагают образцами летательных аппаратов неизвестного происхождения, которые потерпели крушение. Однако ученые подчеркивают, что отсутствие правдоподобного объяснения не делает их внеземное происхождение наиболее вероятным.

27 апреля 2020 года Пентагон обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, которые были сняты военными пилотами с помощью инфракрасных камер в ноябре 2004-го и январе 2015 года.

Как следует из заявления Пентагона, ведомство еще не пришло к точному выводу, что запечатлено на видео. “Воздушные явления, наблюдаемые в видеороликах, остаются охарактеризованными как “неопознанные”, – отметили в ведомстве.