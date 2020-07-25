 

Принц Гарри был инициатором “выхода” из королевской семьи: новые подробности “Мегзита”

25.07.2020, 15:20, Разное

Вот уже который месяц в соцсетях обсуждают книгу Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family (“Поиск свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья”). Биография на 320 страниц, в основу которой в том числе легли откровенные интервью Меган Маркл и принца Гарри авторам, планируется к публикации 11 августа, но вчера сразу несколько британских изданий опубликовали отрывок из будущего бестселлера.

Так, Times в своем материале рассказывают о новых подробностях “Мегзита”, которые стали известны благодаря биографии. Оказалось, что вопреки расхожему мнению, инициатором сложения всех королевский полномочий была не Меган, а Гарри.

В целом, это Гарри хотел выйти из игры. В глубине души он всегда боролся с тем миром, в котором жил. А она открыла для него дверь в другой,

– сообщает инсайдер.

Меган же напротив готова была пойти на все, чтобы избежать конфликта мнений и интересов.

Я отказалась от всей своей жизни ради этой семьи. Я готова была делать все, что нужно. Но вот мы здесь. Это грустно,

– делилась Меган с подругой, которая в свою очередь передала эти слова авторам книги.

Другой отрывок из биографии дает понять, что слухи о непростых отношениях между братьями – Гарри и Уильямом – были не просто слухами. Разногласия начались за некоторое время до свадьбы первого: Кейт и Уильям приняли Меган не так радушно, как хотел этого Гарри. Более того, уже тогда стало понятно, что герцог и герцогиня Сассекские пойдут своим путем и не будут соблюдать королевскую традицию “не жалуйся, не объясняй”, которую с легкостью приняли Кембриджы.

Более подробно обо всех этих инцидентах можно будет узнать уже в начале августа.

Напомним, авторы Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family – Омид Шорби и Каролин Дюран. Первый работает редактором отдела “Монархи” на сайте американского Harper’s Bazaar, а вторая – колумнистом, также специализирующемся на теме королевских семей, на американских сайтах Elle и Oprah Mag.

Обложка книги Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family 





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