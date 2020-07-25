В Apple могут отложить презентацию iPhone 12 до октября

25.07.2020, 15:17, Разное

Традиционный выход очередного смартфона от Apple в этом году может состояться позже. Американский IT-гигант принял решение о возможном переносе презентации iPhone 12 на октябрь.

Как пишет «Ньюинформ», причиной возможной отсрочки являются сбои в поставках части деталей и комплектующих для iPhone 12. При этом модификация с поддержкой мобильных сетей пятого поколения состоится уже в ноябре. Продажи новой генерации смартфона стартуют, как и принято в корпорации, с базового устройства и его расширенных версий. Версии с приставками Pro и Max выйдут также в октябре, однако сейчас у корпорации отмечаются проблемы с чипами новой генерации.

В Сети появлялись прогнозы относительно дизайна устройств, однако никаких точных данных о грядущих новинках пока не появилось. По мнению блогеров-инсайдеров, стоимость устройств не превысит отметку в 700 долларов. Это соответствует и тенденции на рынке, и ранее заявленному руководством Apple.

Из технических характеристик известно, что 12 вариация iPhone получит аккумуляторы с уменьшенным почти на 250 мАч объемом. При этом не исключено, что разница не будет ощутима за счет более слаженной работы процессора, получившего улучшенные функции экономии энергии. Все остальные подробности станут известны ближе к официальному анонсу. Впрочем, и сам перенос презентации остается под вопросом, вполне возможно, компания успеет выполнить все необходимые работы к установленному ранее сроку.