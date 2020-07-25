Опубликован тизер и первые две минуты фильма “Новые мутанты”

25.07.2020, 15:09, Разное

Киностудия Marvel показала тизер и первые две минуты премьеры «Новые мутанты». Презентация прошла на онлайн-фестивале Comic-Con at Home.

Видео выложили на YouTube-канале Movieclips Trailer. Ролик оказался довольно пугающим, так как в нем периодически появляются страшные существа и новоиспеченные «мутанты» оказывают им сопротивление.

Фильм рассказывает о пяти молодых людях, оказавшихся в неизвестной клинике. Все они обладают уникальными способностями, которые потенциально опасны для окружающих. Вместо помощи на подростках начинают ставить опыты. Теперь «мутанты» учатся справляться со своими способностями и правильно их применять.

Дата выхода фильма переносилась несколько раз, и теперь она назначена на 28 августа. Хотя многие зрители настроены скептически, так как большинство премьер перенесли с августа.

Фестиваль Comic-Con проходит ежегодно вот уже более 50 лет. В этот раз организаторы были вынуждены проводить его онлайн из-за пандемии коронавируса.