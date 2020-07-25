 

Создана нейтрализующая коронавирус маска

25.07.2020, 15:08, Новости дня

В мире разработана первая защитная маска, нейтрализующая коронавирус, о создании такого устройства сообщил Институт молекулярной медицины в Лиссабоне.

Это многоразовая маска, она разработана с использованием специальной ткани, состоящей из разных водонепроницаемых слоев, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Испытания уже подтвердили эффективность этого продукта при защите от коронавируса.

«Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью. Эффект, который сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам», – пояснили в институте.

Ранее ученые установили, что входящий в состав морских водорослей гепарин лучше популярного в США ремдесивира блокирует новый коронавирус.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Наводнение на западе Украины. СБУ расследует причины паводков по статье “экоцид”

13.07 / Известный бренд Jaguar отложил выпуск нового XJ из-за коронавируса

25.06 / В ОП рассказали об открытии избирательных участков и мерах по защите здоровья

09.07 / Москва назвала вбросами слухи о «российском следе» в беспорядках в Белграде

15.07 / Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с Фаучи

21.07 / Кремль отреагировал на предстоящий доклад Британии о «российском вмешательстве»

13.07 / Стартовали продажи новой версии Beijing BJ40

20.07 / В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка “Довбуш Карпатський”

01.07 / Причиной вымирания динозавров оказалось воздействие астероидов

11.07 / Нижегородские власти решили расселить жителей пострадавшего от взрыва газа дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска