Microsoft обновит принудительно старые версии Windows 10

25.07.2020, 14:53, Разное

Компания Microsoft продолжает модифицировать и оптимизировать свою операционную систему. При этом старые версии Windows 10 будут обновлены принудительно.

Как пишет «Инфореактор», специалисты американского IT-гиганта получили план по тотальному апдейтингу всех старых версий ОС. На все компьютеры, работающие на Windows 10, May 2020 Update, его установят без запроса разрешения на проведение такой операции.

Автоматическая переустановка системы коснется всех модификаций, начиная с версии 1809. При этом, начиная с октября текущего года, прекращается поддержка модификации с индексом 1809, а с декабря то же ожидает и 1903-версию.

Решение обновить устаревшие системы принудительно было принято в соответствии с расширением функционала машинного обучения. Благодаря такому шагу будет увеличена численность устройств для принудительного апгрейда до версии 2004 года.