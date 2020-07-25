 

Сейсмический уровень шума уменьшился в два раза из-за эпидемии COVID-19

25.07.2020, 14:53, Разное

Из-за пандемии коронавируса сейсмический уровень шума на планете снизился в два раза. Самое ощутимое уменьшение зафиксировали в Нью-Йорке и Сингапуре.
Колебания грунта вызывает работа заводов и фабрик, движение поездов, самолетов и автомобилей. Это регистрируют приборы, которые называются сейсмографы. Они фиксируют любой звук на Земле, вызванный человеком.

Ученые изучили результаты работы 268 сейсмических станций в 117 странах. Сначала тишина было зафиксировано в Китае. Затем, после объявления карантина, когда люди сидели по домам, затишье отмечалось по всему миру.

Тишина выявила, сколько шума происходит от человеческой деятельности. Например, в этот период землетрясение в Мексике смогли определить без специальной техники. Хотя до затихания это было невозможно.

Систематический анализ уровня шума помогает предвидеть потенциальные оползни, землетрясения и извержения вулканов. Фиксация таких данных стала необходима с увеличением количества городского населения.





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