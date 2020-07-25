Патриарх Кирилл попросил настоятельницу монастыря продать свой Mercedes Benz

25.07.2020, 14:48, Новости дня

Патриарх Московски и всея Руси Кирилл попросил настоятельницу Покровского монастыря в Москве игумению Феофанию продать свой автомобиль Mercedes Benz S-класса, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального (подчиняющегося напрямую патриарху) женского монастыря игумении Феофании (Мыскиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса», – написал Легойда в своем телеграм-канале.

Патриарх считает, что пожертвования на монастырь нужно использовать на социальные и благотворительные цели, добавил Легойда.

«Патриарх напомнил о своем благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители», – заключил глава синодального отдела.

В 2018 году в Московской патриархии выражали надежду на то, что лимузины отечественного производства серии «Кортеж» со временем станут более доступными для российского потребителя, и не исключили, что со временем патриарх Кирилл будет передвигаться на новинках отечественного автопрома.