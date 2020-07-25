 

Эксперт не согласился с мнением США по российскому спутнику-инспектору

25.07.2020, 14:30, Новости дня

Испытание нового спутника-инспектора нельзя считать развертыванием оружия в космосе, сообщил бывший руководитель четвертого Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

Дворкин возглавлял четвертый ЦНИИ, занимавшийся научным обеспечением РВСН и войск ВКС.

«Есть предположение, что такие спутники-инспекторы могут быть двойного назначения. Они могут применяться для оценки работоспособности своих спутников, а также затруднения работы чужих спутников. Но это возможное предположение. Изучение спутником-инспектором того, что происходит с другим спутником, что он излучает – это еще не оружие. Что касается заявления британцев о запуске нашим спутником какого-то снаряда, то это не похоже на правду, это какая-то фантазия», – цитирует Дворкина «Интерфакс».

В Пентагоне заявляли, что в ответ на «существенную угрозу» со стороны РФ и Китая министерство обороны Соединенных Штатов завершило разработку «Стратегии обороны в космосе».

Россия также обвиняла США в милитаризации космоса. В июле космическое командование США заявило, что Москва якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. В МИД назвали эти обвинения антироссийским выпадом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон так недоволен секретным российским спутником.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Британия ослабляет карантинные ограничения на поездки туристов

19.07 / Протестующие подожгли здание ассоциации полиции в Портленде

29.06 / Пекин выразил Вашингтону протест из-за давления на китайские компании

25.06 / Названа наиболее пострадавшая от коронавируса улица Москвы

25.07 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

28.06 / За сутки в ВСУ зафиксирован 21 новый случай COVID-19

22.07 / Нижняя палата Конгресса США приняла бюджет Пентагона с санкциями против “Северного потока – 2”

30.06 / Fox News – «здоров как бык» — во время интервью Джонсон отжался от пола и рассказал о планах по восстановлению экономики

07.07 / Китай уведомил ООН о присоединении к международному Договору о торговле оружием

02.07 / В ГБР заявили, что возвращают приборы, изъятые у Воздушных сил ВСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска