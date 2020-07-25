Эксперт не согласился с мнением США по российскому спутнику-инспектору

25.07.2020, 14:30, Новости дня

Испытание нового спутника-инспектора нельзя считать развертыванием оружия в космосе, сообщил бывший руководитель четвертого Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

Дворкин возглавлял четвертый ЦНИИ, занимавшийся научным обеспечением РВСН и войск ВКС.

«Есть предположение, что такие спутники-инспекторы могут быть двойного назначения. Они могут применяться для оценки работоспособности своих спутников, а также затруднения работы чужих спутников. Но это возможное предположение. Изучение спутником-инспектором того, что происходит с другим спутником, что он излучает – это еще не оружие. Что касается заявления британцев о запуске нашим спутником какого-то снаряда, то это не похоже на правду, это какая-то фантазия», – цитирует Дворкина «Интерфакс».

В Пентагоне заявляли, что в ответ на «существенную угрозу» со стороны РФ и Китая министерство обороны Соединенных Штатов завершило разработку «Стратегии обороны в космосе».

Россия также обвиняла США в милитаризации космоса. В июле космическое командование США заявило, что Москва якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. В МИД назвали эти обвинения антироссийским выпадом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон так недоволен секретным российским спутником.