В Сети появилось видео с затонувшего в Керченском проливе бронетранспортера
25.07.2020, 14:30, Новости дня
В Сети появились кадры, снятые членом экипажа бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), утонувшей в субботу в Керченском проливе.
Видео опубликовано на YouTube.
Отмечается, что ситуация вышла из-под контроля, волны залили бронемашину. Помпы не справились с откачкой поступающей воды, после чего БРДМ затонула.
Сообщалось, что члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.
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