 

В Сети появилось видео с затонувшего в Керченском проливе бронетранспортера

25.07.2020, 14:30, Новости дня

В Сети появились кадры, снятые членом экипажа бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), утонувшей в субботу в Керченском проливе.

Видео опубликовано на YouTube.

Отмечается, что ситуация вышла из-под контроля, волны залили бронемашину. Помпы не справились с откачкой поступающей воды, после чего БРДМ затонула.

Сообщалось, что члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.





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