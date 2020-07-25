Пашинян обвинил «третьи силы» в конфликте армян и азербайджанцев в России
25.07.2020, 14:30, Новости дня
Армянский премьер-министр Никол Пашинян предположил, что конфликты в Москве с участием выходцев из Армении и Азербайджана могут быть направлены на дестабилизацию ситуации в России.
Премьер призвал соотечественников, живущих в России, соблюдать российские законы и не участвовать в уличных драках, передает РИА «Новости».
Он добавил, что у российских властей есть все средства и возможности для недопущения таких конфликтов.
«Но и наши соотечественники должны не поддаваться провокациям, осознавать, что в дестабилизации ситуации в РФ заинтересованы те третьи силы, у которых есть антиармянские, экспансионистские намерения на Южном Кавказе. Не позволим», – заключил Пашинян.
Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы призвал соотечественников соблюдать российские законы и правила.
Напомним, в Москве произошли несколько новых стычек между уроженцами Азербайджана и Армении. До этого в кафе на юго-востоке российской столицы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами.
12 июля обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе, где произошло вооруженное столкновение. Тогда погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, пять человек получили ранения. Армения утверждает, что сбила 13 азербайджанских беспилотников и подбила три азербайджанских танка.
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