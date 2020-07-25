 

ЕС предупредил Украину о нарушении Соглашения об ассоциации

25.07.2020, 14:18, Новости дня

Европейский союз обеспокоен намерением Верховной Рады Украины ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине. Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Киеве на запрос “Німецької хвилі”.

“Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО”, – подчеркнули в представительстве ЕС.

В представительстве отметили, что Евросоюз уже неоднократно излагал эту позицию на различных встречах с украинской стороной, в том числе на встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе 23 июля.

Ответные действия Брюсселя “будут зависеть от решений, принятых Украиной”, добавили в представительстве.

Законопроект №3739, которым предлагается внести изменения в закон о публичных закупках “с целью модернизации украинской промышленности”, был принят Верховной Радой в первом чтении 21 июля. В документе идет речь о введении обязательных требований по локализации в отношении некоторых товаров с 1 января 2021 года сроком на 10 лет (то есть при проведении госзакупок предпочтение должно отдаваться товарам, произведенным в Украине).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время поездки в Брюссель признал, что законопроект противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС и пообещал “искать золотую середину” до принятия документа во втором чтении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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