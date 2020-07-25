 

Наташа Королева рассказала о своем новом бизнес-проекте

25.07.2020, 14:09, Разное

Наташа Королева нашла дополнительный способ заработка во время карантина. О бизнес-новом проекте певица пояснила подписчикам в Instagram.
Как пишет «ГлобалМСК», артистка опубликовала пост, в котором познакомила фолловеров ее аккаунта с новой услугой. Бизнес-проект Королева назвала «Поздравлялки от Наталки». Каждый желающий приятно удивить своих родных, друзей и близких, может заказать поздравление от самой Наташи Королевой.

Онлайновый магазин поздравительных видео-открыток пока работает в тестовом режиме. Обратившись по предоставленным звездой контактам, покупатель такого сюрприза получит зажигательное видео для своих близких. Как обещает певица, подарок с ее участием уж точно будет интересным и запомнится надолго.

Подписчики Наташи Королевой оценили такой бизнес-ход артистки, многие прямо в комментариях к публикации начали оставлять заказы на новый сервис. Учитывая такой ажиотаж, новый бизнес певицы имеет все шансы на успехи процветание.

Стоит отметить, что у четы Королевой-Глушко уже есть собственное дело, стабильно приносящее доход. Так, Тарзан и Наташа Королева владеют сетью салонов красоты и спортзалов. Однако из-за карантина все они временно прекратили работать, что привело к большим убыткам. Новая бизнес-идея должна восстановить финансовое положение артистки и ее супруга.





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