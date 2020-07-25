Садальский резко ответил сыну Высоцкого

25.07.2020, 14:08, Новости дня

Актер Станислав Садальский резко ответил на слова своего коллеги, сына советского поэта, барда Владимира Высоцкого Никиты.

Садальский сообщил в Instagram, что Никита Высоцкий «отрезал папе голову»: по его словам, с новой головой памятник «стал на 30 сантиметров ниже».

Сын барда раскритиковал слова актера, подчеркнув в интервью StarHit, что ему на них плевать.

Садальский в ответ заявил, что Никите Высоцкому «плевать на память».

«Ну, унизил родного отца на 30 сантиметров. Ну, устроил ему усекновение главы к 40-летию смерти. Ну, сделал рот кривым. Что такого? Хорошо, гитару не отобрал и шприц в руку не вложил. Зато благодаря Никите будущее поколение узнает Высоцкого не эпохальным поэтом, а наркоманом и алкашом. Всего-то. Забыл сын самое главное – его отец принадлежит не только ему. И плевать в народ не стоит. Мы-то утремся. А что скажут потомки?», – написал актер.

При этом Никита Высоцкий заявил, что доволен новым монументом, который, по его словам, стал выше, больше затонирован в бронзу, а также получил новую голову.

Он отметил, что жалеет лишь о невозможности воплотить эту идею ранее.