 

Садальский резко ответил сыну Высоцкого

25.07.2020, 14:08, Новости дня

Актер Станислав Садальский резко ответил на слова своего коллеги, сына советского поэта, барда Владимира Высоцкого Никиты.

Садальский сообщил в Instagram, что Никита Высоцкий «отрезал папе голову»: по его словам, с новой головой памятник «стал на 30 сантиметров ниже».

Сын барда раскритиковал слова актера, подчеркнув в интервью StarHit, что ему на них плевать.

Садальский в ответ заявил, что Никите Высоцкому «плевать на память».

«Ну, унизил родного отца на 30 сантиметров. Ну, устроил ему усекновение главы к 40-летию смерти. Ну, сделал рот кривым. Что такого? Хорошо, гитару не отобрал и шприц в руку не вложил. Зато благодаря Никите будущее поколение узнает Высоцкого не эпохальным поэтом, а наркоманом и алкашом. Всего-то. Забыл сын самое главное – его отец принадлежит не только ему. И плевать в народ не стоит. Мы-то утремся. А что скажут потомки?», – написал актер.

При этом Никита Высоцкий заявил, что доволен новым монументом, который, по его словам, стал выше, больше затонирован в бронзу, а также получил новую голову.

Он отметил, что жалеет лишь о невозможности воплотить эту идею ранее.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / В ОАК задумались над разработкой увеличенной версии SSJ-100

21.07 / Зеленский: Для реализации программы сотрудничества Швейцарии с Украиной выделено 108 млн швейцарских франков

04.07 / Мишустин утвердил выдачу предприятиям субсидий на профилактику коронавируса

12.07 / SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников для глобального интернета

03.07 / Активисты ОНФ устроили флешмобы в честь принятия поправок к Конституции

07.07 / Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на Донбасс – Резников

02.07 / Le Figaro – французов признали чемпионами агрессивного вождения в Европе

17.07 / Ученые рассказали, каким должен быть новый антибиотик

14.07 / Минск заявил о существенной экономии в результате соглашения по БелАЭС с Москвой

30.06 / Курс евро превысил 80 рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска