Горящий хлеб

25.07.2020, 14:06, Разное

Такой засухи Южный Урал не видел почти полвека.

Погода подвела аграриев настолько, что в 19 районах Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. В некоторых местах дождя не было с начала лета, а температура воздуха долгое время держалась на уровне 38–40 градусов, а почва разогревалась до 57–68 градусов. По предварительным данным, из-за засухи урожай зерна ожидается ниже примерно на 40% по сравнению с предыдущим годом.

— Прямой ущерб будет существенным, — пояснил на селекторном совещании с аграриями Алексей Текслер, губернатор Челябинской области. — Мы объявляем режим ЧС, чтобы в дальнейшем соблюсти все формальные процедуры по подтверждению потерь урожая и принять меры по ликвидации последствий засухи, а также обратиться в федеральное министерство сельского хозяйства за поддержкой. Конечно, мы не оставим селян в беде и окажем им всю необходимую помощь.

Как рассказывают фермеры, ячмень вырос всего на 30 см, хотя должен быть вдвое выше. Из-за дефицита воды зерновые не вызревают, либо вызревают неоднородно.

Даже то, что взошло, комбайнам будет тяжело убирать — урожай неоднородный.

Как отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, в регионе планировали собрать 1,8 млн тонн зерна. Если погода улучшится и не будет новых катаклизмов, удастся собрать примерно 1,1 млн тонн.

Для поддержки сельских хозяйств уже перечислено в виде различных субсидий 40% от годового объема господдержки, это 1 млрд 155 млн рублей, в третьем квартале будет перечислено еще 375 млн рублей. Кроме того, между минсельхозом Челябинской области и региональным Россельхозбанком достигнуты договоренности о пролонгации кредитов для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.

Кредиты будут пролонгированы на 12 месяцев — для предприятий, имеющих смешанное производство (растениеводство и животноводство), и на 36 месяцев — для предприятий растениеводства.

Пострадавшие от засухи посевы ячменя. Фото: РИА Новости

— Старожилы говорят, что такая засуха в последний раз была в наших краях в 1975 году, — сказал «Новой» Жайнар Карсакбаев, фермер из Агаповского района. — Мы же с такой жарой столкнулись впервые. У нас смешанное хозяйство, большое поголовье скота, поэтому засуха стала серьезным испытанием.

Кормовые растут плохо. Все, что мы выращивали для продажи, теперь оставляем на корм для своих животных. Сейчас ведем переговоры с соседними хозяйствами, у кого нет животноводства, чтобы они хотя бы солому нам оставляли.

О прибыли, конечно, думать не приходится, в нынешних условиях лишь бы поголовье сохранить.

Предприятие Карсакбаева существует с 1992 года. Здесь работает около шестидесяти местных жителей. Как уверяет фермер, на их заработках природный катаклизм не скажется, так как у них сдельная оплата труда.

— Как бы ни было тяжело, мы все равно должны сохранить заработную плату и людей, — уверен Жайнар. — Если они начнут уходить, новых работников тяжело будет найти. Мы рассчитываем на помощь государства, ведь потери — не наша вина.

Засохшее русло реки в Челябинской области. Фото: РИА Новости

Фермер уверен, что из-за потерянного урожая серьезного роста цен не будет. Карманы челябинцев спасут соседи — производители из Кургана, Тюмени и Оренбурга, где все это время климатических перепадов не было и шли хорошие дожди.

— Хорошо, что режим ЧС все-таки ввели, — делает вывод наш собеседник.

— У нас, как у получателей государственных субсидий, есть обязанности не снижать объемы производства, поголовье скота, количество полей и т.д. ЧС убережет нас от штрафных санкций.

Даже если погода выправится, урожай это уже не спасет, и мы не сможем восполнить потери. Единственное, кормовые еще могут пойти в рост, но все остальное — увы.

К слову, в понедельник, 20 июля, прошел первый за полтора месяца дождь в Златоустовском районе. Но он не принес облегчения южноуральцам, а лишь усугубил проблему засухи: сельскохозяйственные угодья и сады засыпало крупным градом, который добил остатки урожая.

В Агаповском же районе дождя по-прежнему нет.

Изольда Дробина

«Новая газета на Урале»