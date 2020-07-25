Новорожденного мальчика выкрали из ростовского роддома

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25.07.2020, 13:53, Новости дня

Из роддома в Ростовской области украли новорожденного ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления региона СК.

«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в три часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребенок мужского пола», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Похищение человека», на месте работают следователи и криминалисты.

В мае сообщалось, что житель Чукотки похитил оставленного на улице в Анадыре ребенка, позже его задержали, похищенную девочку вернули.





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