Новорожденного мальчика выкрали из ростовского роддома
25.07.2020, 13:53, Новости дня
Из роддома в Ростовской области украли новорожденного ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления региона СК.
«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в три часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребенок мужского пола», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье «Похищение человека», на месте работают следователи и криминалисты.
В мае сообщалось, что житель Чукотки похитил оставленного на улице в Анадыре ребенка, позже его задержали, похищенную девочку вернули.
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