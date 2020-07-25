Названы сроки испытания АПЛ «Казань»

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25.07.2020, 13:48, Новости дня

Государственные испытания атомной подлодки (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» должны начаться в первой половине августа, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Выход в море АПЛ «Казань» на государственные испытания планируется на первую половину августа. В случае их успешного завершения передача субмарины флоту намечена до завершения 2020 года», – отметил собеседник ТАСС.

Он отметил, что подлодка технически «на 100% готова к испытаниям».

Напомним, головная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» планируется к передаче флоту в 2020 году. Эта АПЛ будет отличаться от базового проекта 885 новой системой управления, сообщали в «Севмаше».





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