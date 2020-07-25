Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса

25.07.2020, 13:23, Разное

Фигуристка не скрывает, что очень рада возможности пообщаться

с друзьями лицом к лицу. За время карантина, введенного из-за вспышки

коронавирусной инфекции, Татьяна Навка истосковалась по живому общению. Она с

радостью стала частью шумной вечеринки.

На мероприятии присутствовали многие звезды отечественной эстрады. Среди приглашенных можно было заметить Григория Лепса, Леонида

Агутина, Николая Баскова, Елену Север и Аллу Пугачеву.

В личном микроблоге Татьяна Навка опубликовала фотоотчет с

торжества. На одном из снимков фигуристка запечатлена рядом с Пугачевой.

Отметим, что на вечеринку Алла Борисовна пришла в сопровождении

молодого супруга Максима Галкина. Знаменитости решили оставить отпрысков,

шестилетних двойняшек Гарри и Лизу, на попечение нянь, чтобы хорошенько

повеселиться.

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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 24 Июл 2020 в 5:25 PDT

По словам Татьяны Навки вечер выдался отличным. Атмосфера

праздника вдохновила спортсменку. Теперь знаменитость мечтает отпраздновать

собственный день рождения, который прошел в самый разгар пандемии. “Только дату

надо выбрать”, – сказала фигуристка. Напомним, 13 апреля Татьяне Навке исполнилось

45 лет.