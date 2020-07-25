Ученые собрались исследовать геном летучих мышей в Сибири на наличие коронавируса

25.07.2020, 13:08, Новости дня

Российские ученые планируют исследовать геномы сибирских летучих мышей на наличие коронавируса, сообщил глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

Шестопалов указал, что «летучие мыши – это один из тех объектов, который, как считается, занес коронавирус в человеческую популяцию». В РФ «есть много видов таких же летучих мышей, как и в Китае», потому «интересно оценить, есть ли у нас вирус», передает РИА «Новости».

Он отметил, что коронавирус передался человеку в Китае, потому что там большая численность населения и большая популяция летучих мышей, однако это не значит, что российские летучие мыши не могут тоже быть носителями коронавируса.

«Нам дали финансирование на два года. Но надеюсь, что первые результаты мы будем иметь уже этой зимой. У нас уже начались экспедиционные работы. Наши зоологи выезжают на сборы», – сказал он.

Если «все будет хорошо», то собранный материал начнут исследовать в сентябре или ноябре. Биологический материал летучих мышей планируют собирать в разных районах Сибири, от Омской области до Бурятии.

Напомним, источником коронавируса, как предполагают эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшие его через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в городе Ухань, в человеческую популяцию.

На роль этого «промежуточного звена» до недавнего времени претендовали панголины. Однако позже биологи усомнились в этом, сравнив структуру генома SARS-CoV-2 и поражающих этих животных коронавирусов.

Зоологи и специалисты по инфекциям животных продолжают поиски родоначальника нового коронавируса.

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