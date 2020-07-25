“Первые гастроли Мира”: Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые показали лицо сына

25.07.2020, 13:05, Разное

Белоруссия – очень красивая страна. Мы прекрасно провели там время. И сегодня я хочу поделиться с вами видео нашего первого тура с начала COVID-19. Надеюсь вы получите такое же удовольствие от просмотра, как и мы!

– подписал Полунин ролик, опубликованный накануне в соцсетях.

В рабочее путешествие вместе с Сергеем отправились его возлюбленная, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, и их полугодовалый сын Мир. Для малыша эти гастроли стали первыми в жизни. Кроме того, это видео по мотивам поездки стало своеобразным дебютом Мира в соцсетях: ранее младенца родители показывали лишь со спины.

Сергей Полунин и Елена Ильиных с сыном Миром

Напомним, впервые об отношениях Елены Ильиных и Сергея Полунина заговорили в начале апреля 2019-го, когда они вместе появились на церемонии вручения премии Crocus Fitness Awards. Со сцены Сергей сказал, что пришел поддержать любимую, чем спровоцировал слухи об их романе. Официально свои отношения звезды подтвердили позже – на шоу “Вечерний Ургант”. А в интервью HELLO! впервые рассказали свою историю любви:

Мы познакомились в Instagram. У меня был довольно странный период, когда я много чего там писал, может быть, даже разрушительного для себя. Это продолжалось со дня моего рождения, 20 ноября прошлого года, и до 20 февраля, а потом меня вдруг отпустило. Я стер все, что постил, но перед тем, как удалить, зашел в Direct, куда вообще никогда в жизни не заглядывал. Листал, листал и вдруг остановился на сообщении Лены. Она писала: “Спасибо за искусство…” Но мне неважны были слова. Я вдруг почувствовал какую-то вибрацию… Удивился. Решил: потеряю сообщение, а если найду снова, значит, что-то действительно есть. И дальше я погрузился в это безумное количество писем, но, листая обратно, сразу же попал на него. Потом зашел в профиль и как-то почувствовал, что это именно тот человек, с которым мы будем вместе. Просто знал это.

В начале 2020-го в Memorial Regional Hospital в Майами Ильиных родила ребенка, которого назвали Мир. Об этом пара впервые рассказала HELLO!, украсив обложку мартовского номера.

Мир