 

Без детей и бывших: Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly улетели в романтическое путешествие в Коста-Рику

25.07.2020, 13:05, Разное

Несколько дней назад Меган Фокс и ее бойфренда, музыканта Колсона Бэйкера, более известного под псевдонимом Machine Gun Kelly, видели в аэропорту Лос-Анджелеса. Пара улетала из США, но куда именно, было неизвестно. Тайну раскрыли папарацци, которые смогли заснять возлюбленных во время прогулки по одному из пляжей Дорадо, города, расположенного на северном побережье Коста-Рики. Пара остановилась в роскошном отеле Dorado Beach Ritz-Carlton Reserve.

О романе актрисы и музыканта начали говорить в конце мая этого года, после того, как Меган снялась в главной роли в новом клипе Колсона. Релиз состоялся на следующий день после того, как супруг актрисы Брайан Остин Грин объявил об окончании их многолетних отношений.

О том, как они познакомились, Меган Фокс и Machine Gun Kelly рассказали на днях в подкасте Лалы Кент и Рэндалла Эммета. Произошло это на съемках фильма Midnight in the Switchgrass. По словам актрисы и музыканта, это было любовью с первого взгляда.

После первой же встречи я поняла, что он не просто родственная душа, а родственная искра. Состояние, когда душа поднимается настолько высоко, что ее можно разделить между двумя разными телами. Мне кажется, мы действительно две половинки одной души. И я не захотела скрывать это от него и призналась практически сразу, как почувствовала это,- рассказала Фокс, чувства которой совпали и с чувствами Колсона, который тихо ждал подходящего момента.

Музыкант признался, что мог часами сидеть около своего трейлера, лишь бы только на миг увидеть Меган:

Я ждал, когда смогу встретиться с ней взглядом. Сейчас она выйдет из трейлера, нас разделяет всего пять шагов… И я просто сидел, ждал и надеялся.

У Меган есть трое детей от брака с Брайаном Остином Грином – 7-летний Ноа, 6-летний Бодхи и 3-летний Джорни. У Machine Gun Kelly также есть дочь от предыдущих отношений.





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