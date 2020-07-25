После массовых драк в Москве задержаны девять человек

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25.07.2020, 12:30, Новости дня

Уголовные дела по статье о хулиганстве возбуждены после драк, произошедших 24 июля в Москве, задержаны девять человек, сообщили в столичном ГУ МВД.

В сообщении на сайте МВД указывается, что «сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержано девять человек по подозрению в совершении противоправных деяний».

Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Хулиганство».

В одной из драк в ТиНАО пострадал мужчина, также повреждено остекление магазина. В другом случае неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, в результате чего один из посетителей травмирован осколками стекла.

В данный момент проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу произошло несколько новых стычек между уроженцами Азербайджана и Армении. В ночь на пятницу в кафе на юго-востоке российской столицы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами.





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