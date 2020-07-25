 

Ученые выяснили, что неандерталец имел болевой порог ниже, чем современный человек

25.07.2020, 12:09, Разное

Специалисты из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге изучали болевые рецепторы неандертальцев. В ходе него выяснили, что доисторические люди были более восприимчивы к боли, чем современный человек.
«Три аминокислоты, которыми кодируется ионный канал, имеют особые свойства. Вследствие них, он быстрее активизируется, тем самым, вызывая боль. Именно сочетанием этих аминокислот отличается ген неандертальцев и современного человека», – поделились исследователи. Сегодня этот ген часто встречается у жителей Южной и Центральной Америки, реже – в Европе.

Несмотря на успешные опыты, ученым пока сложно ответить, испытывали ли доисторические люди больше боли. Это связано с тем, что такое ощущение создается в спинном и головном мозге. Но, по предварительным результатам, уже понятно, что болевой порог у неандертальцев был значительно ниже, чем у человека сегодня.





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