 

Facebook и Twitter удалили аккаунты влиятельных соратников Болсонару

25.07.2020, 11:59, Новости дня

Социальные сети Facebook и Twitter удалили аккаунты нескольких известных сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару по требованию Верховного суда Бразилии, пишет Reuters.

По подозрению в распространении фейковых новостей удалены 16 учетных записей Twitter и 12 аккаунтов Facebook. Среди них аккаунты бывшего конгрессмена и президента консервативной партии PTB Роберту Джефферсона, бизнесменов Лучану Ханга, Эдгара Короны и Оскара Фахури, активистки Сары Джиромини (известна как Сара Винтер).

Аккаунты самого Болсонару по-прежнему доступны.

В партии PTB решение суда и социальных сетей назвали наступление на свободу выражения мнений. 

Аккаунты заблокированы в рамках расследования, которое ведется с мая текущего года. Болсонару и его сторонников обвиняют в создании “офиса ненависти” – группы, специализирующейся на распространении недостоверных новостей о противниках президента Бразилии, в том числе – о судьях Верховного суда, с которыми конфликтует Болсонару.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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