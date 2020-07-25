В Киеве выявили 129 новых случаев COVID-19. Среди них есть медики

25.07.2020, 11:59, Новости дня

За прошедшие сутки в Киеве выявили 129 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 25 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Telegram.

По его словам, за сутки выздоровел 81 пациент, летальных случаев не зафиксировали.

“Заболели 68 женщин и 53 мужчины. Среди детей вирус подтвердили у четырех девочек (от года до 17 лет) и четырех мальчиков (от шести до 15 лет). В том числе у двоих медиков. Госпитализированы 19 человек, остальные – на самоизоляции под контролем врачей”, – заявил Кличко.

По состоянию на сегодня всего в Киеве зафиксировали 7525 подтвержденных случаев инфицированния COVID-19, выздоровели 2748 киевлян.

Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (+22), Соломенском (+18), Печерском (+16) и Голосеевском (+16) районах.

По состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 63 929 (+1106), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7525), Львовской (8702) и Черновицкой (5548) областях.