Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек

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25.07.2020, 8:59, Новости дня

В России общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 800 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Всего в РФ коронавирусом заразились 806 720 человек, более 5,8 тыс. из них – за последние сутки. 146 человек скончались за последний день, общее число жертв эпидемии достигло 13 192. 

Выздоровели 597 140 пациентов (более 8,3 тыс. за последние 24 часа).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 25 июля в мире коронавирусом заразились 15,73 млн человек, 639,6 тыс. из них скончались, более 9 млн выздоровели.

Россия занимает четвертое место в мире по числу заболевших после США, Бразилии и Индии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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