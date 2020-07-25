Пять доказательств того, что призраков не существует

25.07.2020, 12:02, Разное

Скрип половиц в пустой комнате, внезапно захлопнувшаяся дверь, силуэт в темноте или непреодолимое чувство, что за тобой кто-то наблюдает – в этом мире так много поводов, чтобы поверить в сверхъестественное. Казалось бы, с развитием науки и ростом числа знаний о мире, вера в потусторонние силы у людей должна была сойти на нет. Но этого не произошло. Хотя процент тех, кто до сих пор верит в привидений, вампиров и прочую нечисть, за последние несколько столетий значительно снизился, многие до сих пор не избавились от суеверий. Современные фильмы ужасов и многочисленные передачи о мистике лишь подогревают в нас интерес к необъяснимому. И даже самый закоренелый скептик нет-нет да и вздрогнет, услышав странный шорох в темной комнате.

Опрос ВЦИОМ показал, что в последние годы россияне стали меньше верить в приметы, магию и прочие «чудеса». Однако почти треть опрошенных (31%) до сих пор верят в колдунов, которые могут наводить порчу, столько же людей верят в способность предсказывать будущее, а 13% убеждены в возможности контакта с душами умерших. В США картина еще интереснее: по данным прошлогодних опросов, в существование призраков верят 46% американцев, а 15% утверждают, что лично видели их.

Что мы чаще всего принимаем за проявление потусторонних сил и как наука объясняет странные вещи, происходящие вокруг нас? Сегодня мы расскажем по крайней мере о пяти явлениях, узнав природу которых, вы навсегда избавитесь от страха и веры в призраков.

1. «Призрачный» инфразвук

Наверняка вы хотя бы раз в жизни пугались странных звуков, вам мерещилась чья-то тень, или вы даже ощущали чье-то присутствие в комнате, где кроме вас никого не было. Всему этому есть масса логических объяснений. Одно из них – инфразвук. Это звуковые волны, имеющие частоту ниже 20 Гц – то есть ниже той частоты, которую способно воспринимать человеческое ухо. Источником инфразвука могут быть экстремальные погодные условия, горбатые киты, а также различные механизмы вроде двигателей и вентиляторов.

Одним из первых необычное действие инфразвука испытал на себе британский ученый Вик Тэнди из университета Ковентри. Необычный случай произошел с ним еще в начале 1980-х. В один из вечеров Тэнди, как обычно, работал в своей лаборатории, проводя опыты для одной крупной фармацевтической компании. Внезапно мужчина почувствовал, что в комнате кто-то есть. Краем глаза ученый разглядел серую бесформенную фигуру, которая плавно к нему приближалась, а потом словно растаяла в воздухе. Оправившись от шока, Тэнди решил найти этому научному объяснение.

Долго искать не пришлось: помог случай. На следующий день после явления таинственного «незнакомца» Тэнди, который был профессиональным фехтовальщиком, принес в лабораторию свою рапиру, чтобы подготовить ее к соревнованиям. Мужчина зажал оружие в тиски и увидел, как лезвие начало едва заметно вибрировать, будто его раскачивала невидимая рука. Тэнди быстро догадался, что наблюдает резонанс. Проведя измерения, ученый обнаружил, что внешне тихая лаборатория на самом деле наполнена звуками, только на более низких частотах, чем способно уловить человеческое ухо. Источником шума оказался новый вентилятор: прибор вибрировал с частотой около 19 Гц. Как только Тэнди отключил вентилятор, рапира перестала колебаться.

Но как же связать эти вибрации с той призрачной фигурой, что так напугала ученого? Очень просто. Дело в том, что звуковые волны, находящиеся в инфразвуковом диапазоне, примерно совпадают с частотой движения глазного яблока у человека. В природе такие звуки часто возникают при сильных порывах ветра, которые, например, ударяют о стены старинных башен. Особенно сильные завывания ветра образуются в коридорах. Именно поэтому призраков часто видят посетители старых замков и особняков, где гуляют сквозняки. Более того, некоторые исследователи полагают, что инфразвук способен вызывать у человека не только зрительные галлюцинации, но даже депрессию, тревогу, панику, озноб и ощущение чьего-то присутствия.

2. Духи в объективе

Интернет пестрит фотографиями, на которых якобы запечатлены призраки. Вполне вероятно, что и вам такие снимки попадались на глаза: странное сияющее пятно или неизвестно откуда взявшаяся тень, напоминающая очертания человека – такие вещи и правда леденят кровь. Но лишь до тех пор, пока вы не разобрались в них, как следует.

Первые фотографии, на которых якобы изображены призраки, появились еще в XIX веке. Одним из пионеров «призрачной» фотосъемки считается американец Уильям Мамлер. Сделанный им в 1861 году автопортрет наделал много шума: на снимке помимо самого Мамлера четко прослеживалось изображение другого человека – его кузена. На тот момент он был уже мертв. Также фотограф прославился другой своей работой: он запечатлел вдову Авраама Линкольна, позади которой можно увидеть «дух» покойного президента, обнимающий женщину за плечи.

Надо ли говорить, что после такого у Мамлера не было отбоя от клиентов. К счастью, нашлись и скептики, которым удалось разоблачить мошенника. Решающую роль в этом сыграл известный американский антрепренер Финеас Барнум. Во время суда, где Мамлера обвиняли в мошенничестве, Барнум продемонстрировал намеренно сфальсифицированную фотографию, где он также был запечатлен рядом с Авраамом Линкольном.

По всей видимости, эффект присутствия призрака на фото Мамлер получал при помощи двойной экспозиции. Фотограф вставлял в камеру две стеклянных пластинки: на одну из них делалась собственно фотография клиента, а перед ней Мамлер помещал другую пластинку – с уже готовым позитивным снимком погибшего. Некоторые, включая Барнума, даже обвиняли фотографа в том, что он воровал эти снимки у своих же клиентов.

Как показывает практика, сфотографировать «призраков» можно и с помощью современной техники. Так, в отличие от пленочных камер, камеры в телефонах обычно делают снимок постепенно. Вы наверняка замечали, как долго ваш телефон фокусируется и делает снимок в темноте. Дело в том, что в условиях низкого освещения камере требуется больше времени для обработки визуальной информации. В итоге, чтобы получить фото приемлемого качества, смартфон «сглаживает» изображение. Именно из-за этого движущиеся предметы в кадре могут выглядеть искаженными и принимать странные очертания. То же касается съемки с большой выдержкой: когда объект за время экспозиции успевает появиться в кадре и покинуть его, на фото остается его полупрозрачное изображение.

Также не стоит забывать о том, что любая мельчайшая пылинка, блик, пятно, насекомое и даже самый тонкий волосок могут стать причиной загадочных кадров. И, конечно, учитывайте, что сейчас практически любой школьник может создать такой снимок в «Фотошопе».

3. Тайны «одержимых» домов

Помните, как в детстве мы обожали страшилки про дома с привидениями? Эти зловещие особняки или целые замки, где сами по себе закрываются двери, хлопают ставни, скрипят половицы, а в коридорах слышны жуткие завывания? Такие здания можно найти и сегодня, во многих из них проводят экскурсии для туристов. И чаще всего эти места на самом деле далеко не благополучны. Только вот проблема не в полтергейстах, а в коммуникациях.

Несколько лет назад ученые из Университета Кларксона в США провели интересное исследование. Они обошли ряд домов с паранормальной активностью и в каждом из них выявили споры плесени. Как выяснилось, вдыхание плесени может быть опасно не только для респираторной системы человека. Ученые полагают, что выделяемые плесневыми грибами микотоксины могут вызывать иррациональный страх, неконтролируемые сокращения мышц, дезориентацию во времени и пространстве и даже деменцию. Именно эти состояния нередко описывают те, кто «встречал» призраков.

Присутствие духов также часто связывают с внезапным похолоданием в помещении. У парапсихологов для этого даже есть свой термин: «холодное пятно». По их мнению, чтобы контактировать с живыми, привидениям требуется энергия, поэтому они забирают тепло из окружающей среды (в том числе, из тела человека). Конечно, если отбросить мистику, все окажется гораздо проще. Во-первых, резкие перепады температуры можно объяснить наличием дымохода, банальным сквозняком из открытого окна и щелями в стенах. Во-вторых, каждый объект в доме имеет собственную температуру, и некоторые поверхности теплее, чем другие. Не будем забывать и про такое явление, как конвекция: теплый воздух всегда легче и стремится вверх, а холодный, напротив, остается внизу. Аналогичным образом сухой воздух во влажном помещении опускается вниз.

Наконец, существует еще одна причина странных видений, которая может подстерегать вас в собственном доме или квартире. Интересное явление еще в 1921 году описал офтальмолог Уильям Уилмер. Он написал рассказ о жизни одной американской семьи, чей дом, по словам обитателей, буквально кишел призраками. Хозяева жаловались, что невидимые «гости» то и дело хлопают дверьми, двигают мебель, а иногда им казалось, что возле их кровати кто-то стоит.

Финал этой истории тривиален: в доме была неисправна печь, из-за которой жильцы каждый день травились угарным газом, сами того не замечая. Обнаружить угарный газ очень трудно, так как он не имеет ни запаха, ни цвета. А вот симптомы отравления им весьма ощутимы: тошнота, слабость, спутанность сознания, слуховые и зрительные галлюцинации и даже летальный исход.

4. Спиритическая доска

Спиритические сеансы – одно из самых популярных увлечений прошлых столетий. Настоящий бум спиритизма пришелся на середину XIX века: люди выстраивались в очереди к медиумам, чтобы связаться с духами умерших близких или великих людей. Все, что для этого требовалось – спиритическая доска (также «говорящая доска» или «доска уиджа»). Вы наверняка хоть раз видели такие доски с нанесенными на них буквами алфавита, цифрами от 0 до 9, словами «да» и «нет» и планшеткой-указателем. Метод использования довольно прост: компания людей садится за стол (желательно при свечах), и каждый касается планшетки кончиками пальцев. Затем собравшиеся просят некий дух вступить в контакт с ними, и, если дух соизволит появиться, планшетка должна прийти в движение. Далее призраку задают вопросы, для ответа на которых он использует указатель доски, передвигая его и тем самым составляя слова.

Интересно, что в большинстве случаев указатель действительно начинает перемещаться, и тому есть масса свидетельств. Только вот двигает его вовсе не чья-то неупокоенная душа, а сами участники процесса. Причем они могут делать это совершенно неосознанно (так чаще всего и происходит). Виной всему так называемый идеомоторный эффект.

Принцип идеомоторных актов был впервые открыт в XVIII веке английским врачом Дэвидом Гартли и разработан английским психологом Уильямом Карпентером. Суть этого эффекта такова: если человеку внушить представление о сокращении мышц, оно может вылиться в реальное выполнение этого движения. Причем произойти это может совершенно бессознательно и независимо от нашей воли. Сила внушения заставляет мышцы участников спиритического сеанса передвигать указатель на доске, и она же заставляет вращаться маятник, лозу или рамку в руках людей, занимающихся лозоискательством (поиск с помощью специального индикатора, в качестве которого может выступать лоза, изогнутая металлическая проволока или маятник, подземных вод, руд, пустот, «линий магической силы» и т.п. – прим. ред.). Проблема в том, что эти люди зачастую являются шарлатанами, даже не подозревая об этом: они лишь видят то, что хотят видеть.

5. Сонный паралич

В конце статьи мы поговорим о самом любопытном и, пожалуй, самом жутком явлении, в котором нет совершенно никакой мистики, но те, кто хоть однажды с ним столкнулся, вряд ли когда-нибудь забудут пережитое. Речь идет о так называемом сонном параличе или, говоря более научным языком, о катаплексии пробуждения. Это переходное состояние между сном и бодрствованием, характеризующееся мышечной слабостью. Проще говоря, это тот момент, когда ваше сознание уже проснулось, а тело – еще нет. Знакомо это чувство, когда вы пытаетесь пошевелиться, но не можете, дыхание перехватывает, а на грудь как будто давит кто-то невидимый? Поздравляем: вы входите в число «счастливчиков», испытавших сонный паралич. А их, кстати, не так уж мало: считается, что хотя бы раз в жизни с этим сталкивались от 40% до 60% людей. Причем большинство случаев фиксируется у людей в возрасте от 10 до 25 лет.

Опыт этот, прямо скажем, не из приятных. В подавляющем большинстве случаев сонный паралич сопровождается сильным приступом ужаса и паники, удушьем, и очень часто – галлюцинациями. Они могут быть визуальными, звуковыми и даже тактильными. Многие люди, пережившие сонный паралич, рассказывали, что слышали шаги, видели таинственные фигуры, склонившиеся над ними, и ощущали чьи-то прикосновения. Многие утверждают, что ясно чувствовали, будто кто-то навалился или сел им на грудь и пытался душить. Неудивительно, что особо впечатлительные люди объясняли это влиянием потусторонних сил.

Впрочем, ученые успокаивают: сонный паралич не опасен. По своей природе он близок к естественному мышечному параличу, который наступает во время фазы быстрого сна. У него есть свой биологический смысл: невозможность пошевелиться во время просмотра какого-то активного сновидения оберегает нас от резких движений, чтобы мы не навредили себе. Нарушения этого цикла приводят либо к катаплексии пробуждения, либо к сомнамбулизму.

Сонный паралич может возникать как при пробуждении, так и при засыпании. В последнем случае человек, как правило, осознает, что может, скажем, пошевелить пальцем, но переход от мысли к движению кажется бесконечно долгим. Однако это лишь иллюзия: сонный паралич обычно длится от пары секунд до нескольких минут.

Прекратить уже начавшийся приступ усилием воли практически невозможно, но есть способы избежать повторений. Для этого необходимо соблюдать правильный режим сна и питания, снизить уровень стресса, не злоупотреблять алкоголем и наркотическими веществами, а также избегать переутомления. Также врачи советуют расслабляться перед сном, например, с помощью йоги. И уж точно не стоит тревожиться из-за призраков или злых духов, которые «решили заглянуть» к вам на огонек. Как видите, в жизни все гораздо прозаичнее.