Ученые подтвердили способность собак вынюхивать коронавирус

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25.07.2020, 11:53, Разное

Немецкие исследователи экспериментально подтверждают умение собак вынюхивать наличие в организме коронавируса. Причем животных такой способности можно научить в течение всего одной недели.
Исследования специалистов Университета в Ганновере смогли в ходе научного эксперимента доказать наличие указанных навыков у собак. Животные определяли присутствие в организме человека частиц SARS-CoV-2 по запаху. Важным достижением исследователей является то, что четвероногих можно научить находить Covid-19. Причем для этого не потребовались огромные сроки, полезные навыки собаки смогли приобрести всего за семидневный курс дрессировок.

Опасное заболевание собаки вынюхивают в запахе слюны и трахеобронхиального секрета. Обучить собак узнавать коронавирус можно и без непосредственного контакта, применяя специальный аппарат для тренировки. Спустя неделю животные безошибочно определяли наличие у человека следов COVID-19.

Пройдя подготовку, собаки смогли правильно определить наличие SARS-CoV-2 в порядка 94 процентов случаев. Так, в 1012 образцах четвероногие «сыщики» ошиблись только в 66 случаях. Полученный показатель практически не отличается от результативности традиционных тестов на антитела. Новая методика позволит эффективно выявлять зараженных COVID-19 лиц в аэропортах и во время проведения массовых мероприятий.





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