 

На островах в Тихом океане ученые обнаружили останки вымерших гигантских голубей

25.07.2020, 11:53, Разное

Ученые обнаружили на островах Тонга останки гигантских голубей. Они весили примерно в пять раз больше, чем обычная городская птица, и могли целиком проглотить манго.
Голуби, научное название которых Tongoenas burleyi, вымерли около 2850 лет назад, хотя жили на тихоокеанских островах в течение 60 тыс. лет. Они питались местными фруктами и разносили их семена по окрестностям. Длина тела птицы могла достигать до 50 см.

Специалисты считают, что голуби были истреблены полинезийцами. Про это свидетельствует тот факт, что найденные кости были обуглены.

Вымирание Tongoenas burleyi привело к необратимым изменениям в экологии. В Университете Нью-Мексико обеспокоены тем, что местные птицы не способны есть большие плоды и это угрожает некоторым видам деревьев.

Сегодня на островах Тонга в Тихом океане живут около 90 видов голубей, но исследователи говорят, что их было, как минимум, в два раза больше. Специалисты уверены, что они пострадали от человека.





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