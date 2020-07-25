 

Галкин и Пугачева показали забавы подросших детей

25.07.2020, 11:43, Разное

Во дворе замка есть все необходимые развлечения, чтобы брату с сестрой не было скучно. Родители стараются уделять крошкам много внимания и следят за безопасностью.

В новом видео, которое опубликовал Максим Галкин, Гарри и Лиза пробуют свои силы на гимнастических кольцах. Дети забираются на возвышение и спрыгивают, держась за снаряд. Алла Пугачева страхует ребят и подбадривает.

Гарри с особенным рвением занимается спортом. “Мам, кача-а-ай!” – кричит мальчик. Алла Пугачева хвалит детей и подталкивает, чтобы те не останавливались в движении.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 24 Июл 2020 в 7:33 PDT

Поклонники с восторгом приняли видеоролик с семейными развлечениями. “Какая радость живет в вашем доме! всем счастья и здоровья! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “На них можно смотреть бесконечно”, “Молодцы)) спортсмены растут”, “Как мило,тепло и по домашнему”, – пишут в комментариях.

Несколько дней назад Максим Галкин показывал в личном блоге, как занимается с детьми в бассейне. Артист раскачивал Гарри и Лизу на плечах и учил нырять. Также юморист старается прививать малышам любовь к чистоте и ручному труду. Периодически он вместе с наследниками убирается в саду и доме.





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