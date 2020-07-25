Ученые: Гигантские дюны на поверхности Марса перемещаются

25.07.2020, 11:42, Разное

Международная команда ученых впервые за всю историю наблюдений за Красной планетой неожиданно обнаружила на ее поверхности необычное движение гигантских дюн. Ранее считалось, что дюны являлись лавоподобными твердыми структурами.

В течение последних двух десятилетий исследователи регулярно получают новые снимки песчаных дюн. Причем снимки поступают не только с аппаратов, находящихся на орбите Марса, но и с роверов, бороздящих его поверхность.

Изучая снимки, астрономы всегда полагали, что данные структуры являются неподвижными, и поэтому считали их очень древними. Считалось, что их появление связано с тем временем, когда на Красной планете еще была достаточно устойчивая атмосфера. Новое исследование опровергло предыдущую версию исследователей.

Ученые буквально по пикселю разобрали полученные изображения поверхности Марса, и в результате этого установили, что огромные дюны в сравнении с небольшими песчаными структурами, содержат в себе песчинки двух разных размеров, из-за чего их движение практически невозможно.

Новое исследование снимков, полученных в разное время, показало, что даже столь огромные дюны способны перемещаться. Ученые называют это невероятным явлением, так как за последние десятилетия не было получено ни одного доказательства того, что огромные марсианские дюны могут двигаться, и насколько мощными могут быть ветра на этой планете.