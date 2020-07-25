Убирайте Дегтярева!

25.07.2020, 11:41, Разное

Самая массовая акция в Хабаровске, начало распространения протеста на другие города – ответ людей на державное хамство Путина и его подчиненных. Получили то, что заслужили. Никак не решили проблему, только усугубили.

Хамское отношение – это нежелание Путина обращать внимание на требования десятков тысяч людей, молчание федеральных каналов, оскорбления, угрозы, отправка на княжение в Хабаровский край говорящего банного веника.

Десятки тысяч людей на улицах – и полное испарение начальства, выпадение его “в осадок”, С новой Конституцией в запотевшей от страха руке.

Дегтярев побежал из Хабаровска в Ванино и дальше. Трутнев растворился. Путин – неизвестно где.

Все надеялись, что само собой рассосется. Не вышло. Получилось еще хуже.

Единственный разумный путь сегодня – выполнить требования протестующих в Хабаровском крае и других городах Дальнего Востока. Освободить Фургала, вернуть его в Хабаровск, продолжая следствие, судить его судом присяжных в Хабаровске. Если, конечно, дело не сфабриковано и не развалится еще до суда.

А ловкий банщик Дегтярев пусть возвращается в Москву. Сходит с Жириновским в сауну, потрет ему спинку, и, погрузившись в джакузи, расскажет о своем опасном дальневосточном приключении.

СерпомПо