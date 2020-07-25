 

Xiaomi презентовала крошечный пылесос стоимостью 28 долларов

25.07.2020, 11:30, Разное

Компания Xiaomi презентовала новое устройство для «умного» дома. Крошечный пылесос стоимостью 28 долларов весит меньше, чем полулитровая бутылка воды.
Как сообщают источники, новое устройство китайской компании продолжит бренд Mijia, известный технологичными устройствами для дома. Пылесос крошечных размеров при этом обладает высокой мощностью всасывания, составляющей 13 тысяч Па.

Компания по сбору средств для выпуска инновационного ручного пылесоса стартует 29 июля. Внешний вид устройства напоминает термос или бутылку, внутри девайса установлен бесщеточный мотор, функционирующий на частоте 88 тысяч оборотов в минуту.

Пока нет данных об аккумуляторной батарее девайса, информация о возможности работы без подзарядки также отсутствует. Новинка позиционируется, как устройство для уборки в труднодоступных местах, которые сложно убрать с помощью обычного пылесоса.

Когда крошечный пылесос выйдет в коммерческое производство и будет доступен для покупки, сказать пока сложно. Однако стоимость ниже 30 долларов обеспечит полезному бытовому прибору популярность на рынке.





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