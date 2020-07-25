Стало известно о госпитализации Елены Кондулайнен

25.07.2020, 11:16, Новости дня

Актриса и певица Елена Кондулайнен попала в больницу с подозрением на инсульт, сообщают СМИ.

Кондулайнен стало плохо в ресторане в ЦПКиО имени Горького. У нее заболела голова, появились нарушения речи. Медиков актрисе вызвал официант, передает газета «Московский комсомолец».

Сначала артистка отказывалась ехать в больницу, но медики настояли и госпитализировали ее в ГКБ имени Боткина.

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Снялась в более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них – «Сто дней до приказа», «Зверобой», «8 свиданий» и «Интерны». В 2002 году получила звание заслуженной артистки России.