Танкер Delfi, затонувший на одесском пляже, снова пытаются поставить на киль

25.07.2020, 10:50, Новости дня

Утром 25 июля подрядчик судовладельца возобновил подготовительные работы для подъема затонувшего танкера Delfi на киль. Об этом сообщается на странице буксирного оператора P&O Maritime Ukraine в Facebook.

“Сегодня на пляже “Дельфин” в Одессе возобновили подготовительные работы по подъему танкера Delfi. На рассвете два буксира, среди которых наш P&O Balqis, подошли к пляжу. Также возле Delfi – буксир-нефтесборщик Sea Ant. Сейчас подрядчики крепят стальной канат к первому буксиру, после чего приступят к работам на P&O Balqis”, – отметили в P&O Maritime Ukraine.

https://www.facebook.com/POMaritime.Ukraine/videos/295967458505008/

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

24 июня 2020 года в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать 18 июля, но, по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, из-за просчета подрядчика тросы не выдержали большой нагрузки и порвались.

22 июля председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.