Сиара стала мамой в третий раз

25.07.2020, 10:47, Разное

С днем рождения, Уин. Мамочка и папочка любят тебя! Уин Харрисон Уилсон. 23.07.2020, – подписала Сиара видео из родильной палаты, на котором исполняет сыну первую в его жизни песню, разумеется, – Happy Birthday to you. Запечатлел этот момент счастливый отец, футболист Рассел Уилсон.

Памятное видео будет иметь историческую ценность не только для самой семьи. В ролике имеется характерная примета времени: в первой половине 2020-го в масках ходят, а точнее лежат, даже роженицы. Впрочем, на будущее малыша Уина тот факт, что он родился в разгар пандемии, вряд ли скажется: все-таки не зря его имя – Win – с английского можно перевести как победа.

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Публикация от Ciara (@ciara)24 Июл 2020 в 10:36 PDT

Для Рассела Уилсона этот ребенок станет вторым, тогда как для Сиары это третья беременность. Супруги познакомились в 2015 году, а уже весной 2016-го обручились на Сейшелах. Свадьба состоялась в июле того же года в английском замке Пекфортон, построенном в XIX веке в норманском стиле. А ведь еще за два года до бракосочетания с Расселом певица готовилась к свадьбе с рэпером Future, с которым познакомилась в 2013 году и от которого ждала ребенка. Однако сразу после рождения малыша эта пара распалась из-за измены артиста.

Спустя три месяца после свадебной вечеринки некоторые СМИ и пользователи соцсетей начали подозревать, что Сиара беременна. Поклонники, намекающие на ее интересное положение из-за “маскирующих” живот нарядов, не ошиблись: в апреле у Сиары и Рассела Уилсона родилась дочь Сиенна Принцесс, которой 28 апреля исполнилось три года.

Рассел Уилсон, Сиара и Уин

Рассел Уилсон с сыном Уином