Мнение: Гроздья гнева

25.07.2020, 10:42, Разное

Это уже какой-то закрай.

Около четырех часов утра 24 июля в ресторан восточной кухни на юго-востоке Москвы «1001 ночь» ворвались неизвестные и устроили погром.

Это очень похоже на продолжение армяно-азербайджанских разборок.

Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщило о встрече «руководителей силовых структур с представителями армянской общественности в связи с ночными событиями в Москве».

Замначальника московского управления ФСБ генерал-майором Андреем Яценко заявил:

«Все лица, причастные к этим, особо подчеркиваю, преступлениям, будут очень и очень жестко наказаны. Никто не уйдет от ответственности!».

Начальник полиции, генерал-майор Игорь Зиновьев и заместитель начальника полиции Главного управления МВД по Московской области генерал-майор Вячеслав Цуркан, которые тоже присутствовали на встрече, попросили довести до каждого представителя общины информацию о том, что преступники понесут уголовное наказание и власть предпринимает меры для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из РФ.

Армяно-азербайджанские столкновения, произошедшие в ночь на 24 июля, говорят еще и том, что агентурная работа МВД и ФСБ среди армянской и азербайджанской диаспор в Москве полностью провалена. Потому что такие столкновения надо пресекать еще до того, как начинаются погромы…. Иначе Москва может захлебнуться в крови…

Фотография отсюда