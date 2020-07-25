Мясников дал совет по борьбе с использованием телефонов за рулем

25.07.2020, 10:30, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как бороться с использованием мобильных телефонов за рулем.

Мясников написал в Telegram, что заранее видно, когда «водитель впереди идущей машины «не здесь»: едет косо, медленно, виляет».

Часто пешеходы ведут себя не лучше: переходят дорогу в наушниках и в капюшоне, смотря в телефон и думая, «что они из титана и бессмертны».

«Только за рулем другой чудик – потенциальный твой убийца, и он тоже в телефоне», – подчеркнул Мясников, напомнив, что водитель находится в машине, вес которой около полутора тонн.

Также врача возмутило, что штраф за использование телефона за рулем составляет 500 рублей. Он предложил штрафовать за использование мобильника за рулем на 10 тыс. рублей, а за повторное такое нарушение – лишать прав.

«Увидели человека за рулем с мобильником: отложили свой и осуждающе погудели! И сами больше свой не берете!», – отметил Мясников.

В противном случае, как считает врач, наказание за вождение в пьяном виде стоит сделать в виде штрафа в 500 рублей – по его мнению, трагические последствия обоих нарушений одинаковы.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планирует начать использование камер, способных фиксировать использование водителем телефона во время движения.