В Huawei раскритиковали 100-мегапиксельные камеры в смартфонах

25.07.2020, 10:30, Разное

В компании Huawei раскритиковали новый тренд фото-видео-камер для смартфонов. 100-мегапиксельные датчики, по мнению представителей китайского IT-гиганта, зачастую не соответствуют ожиданиям пользователей.

На сегодняшний день лучшие камерофоны на рынке представлены концерном Huawei и его молодежным суббрендом Honor. Новый тренд в производстве смартфонов привел к увеличению количества пикселей в разрешении объективов. Однако, по мнению специалистов компании, такой ход не всегда оправдан и не дает ожидаемых результатов.

Согласно утверждению гендиректора Huawei Consumer Business Group обычные CMOS-датчики с меньшими показателями разрешения и при этом большими размерами пикселя снимают лучше пресловутых 108-мегапиксельных. Даже при условии объединения в такой камере нескольких небольших пикселей, синтезирующих более крупные, подобный сенсор будет иметь ряд недостатков.

Качество снимков не зависит напрямую от количества пикселей, а включает в себя их размер, а также характеристики процессора, программного алгоритма и возможностей платформы. Высочайший уровень съемки требует больших вложений и постоянных инноваций. Стоит отметить, что в предлагаемом ассортименте конкурентов есть смартфоны с датчиками камер, превышающими показатель в 100 мегапикселей. Однако, согласно рейтингу авторитетного бенчмаркинг-сервиса DxOMark, лидерство среди камерофонов неизменно остается за китайской корпорацией Huawei.