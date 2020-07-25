Назван новый способ не платить водителям по ОСАГО

25.07.2020, 10:08, Новости дня

Страховые компании не станут покрывать ущерб потерпевшей в ДТП стороне, если владелец транспортного средства при прохождении обязательного ТО забыл предупредить об этом своего страховщика, заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делаются без прохождения техосмотра, однако на фоне коронавируса власти позволили временно оформлять автомобилистам страховку без диагностической карты. Такая мера действует с 1 марта по 30 сентября 2020 года, пишет газета «Известия».

В РСА отметили, что после завершения данного срока владельцу авто потребуется пройти очередное ТО и представить страховщику подтверждение о прохождении, чтобы избежать проблем из-за разночтений разных норм законодательства.

При этом отмечается, что страховщики и сами не знают, каким именно образом это надо сделать. В частности, сообщил заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов, нет информации о том, как именно водителю следует представить диагностическую карту либо свидетельство о техосмотре в свою страховую компанию.

Также он признал, что не уверен насчет достаточности информирования страховщиков через Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО).

«Что может считаться свидетельством, достаточно ли наличия записи в системе ЕАИСТО о техосмотре или нет – непонятно», – сказал он.

Напомним, Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах для ОСАГО 13 мая.

В марте в России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.