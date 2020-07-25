Мнение: Протесты в Портленде 23-24 июля

25.07.2020, 10:02, Разное

В Портленде продолжается трэш и угар. В городе 23 и 24 июля продолжались столкновения протестующих с полицией – на днях будет ровно 2 месяца с начала бузы.

За сегодня арестовано 18 протестующих, но прекращения протестов пока не ожидается. Мэрия решительно против отправки в город дополнительных федеральных сил. Ранее уже был издан приказ запрещающий местной полиции взаимодействовать с теми, кто разгоняет митинги. Разумеется, такого рода противодействие со стороны Демократической партии обуславливает продолжение протестов.

Ниже фото протестов 23-24 июля. В конце вы узнаете, какое отношение товарищ Сталин имеет к протестам в Портленде.



