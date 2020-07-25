 

Huawei на основе Kirin A1 создала смарт-браслет Talkband B6

25.07.2020, 9:53, Разное

Новый носимый гаджет вскоре выведет на рынок китайская компания Huawei. Talkband B6, смарт-браслет с процессором Kirin A1, получил широкий функционал для любителей спорта.
Как сообщают сетевые ресурсы, браслет Talkband B6 способен отслеживать показатели физической активности владельца. Кроме того, «умное» устройство собирает и анализирует данные о жизнедеятельности организма. На появившихся в интернете изображениях видна упаковка носимого девайса и сам браслет.

Сенсорный экран Talkband B6 размером в 1,53 дюйма выполнен по технологии AMOLED, что обеспечит ему яркую картинку и отличную видимость даже в условиях яркой освещенности. Основным преимуществом аппарата называется наличие в нем мощного процессора. Фирменный Kirin A1 дает возможность быстро рассчитывать данные, при этом потребляя мало энергии. Смарт-браслет поддерживает беспроводную связь Bluetooth 5.1 и BLE-технологию (Bluetooth Low Energy).

Набор сенсоров и датчиков позволяет «умному» устройству вести учет расходованных калорий, измерять шаги и пройденный путь, а также следить за изменениями частоты сокращений сердца. При этом Talkband B6 оснащен поддержкой интеллектуального голосового ассистента и может управлять фото-видео-камерой в смартфоне, синхронизируя его работу с браслетом. Когда устройство появится на полках магазинов, и какова будет его стоимость, пока не известно. Вся информация появится ближе к официальному анонсу девайса.





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