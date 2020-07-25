Личное: «Провокатор и подлец»

25.07.2020, 9:50, Разное

Всем известно, что Катя Гордон жива лишь хайпом. Ну, ей так кажется, что она — гений вбросов, да.

На самом деле, весь её талант «журналистки», как и попытки быть адвокатом — ну, скажем мягко, выглядят так, будто мышь насрала. И смешно, и глупо, да.

Получив от меня по щам, Катя решила кинуться на Собчак.



Фото: Соцсети

С одной стороны, решение верное — Ксюшадь намного более слабый противник. С другой, это для меня Собчак — на один зубок, но куда лезет Катя?

А Катя прыгает сразу на Путина. Сейчас объясню.

Небезызвестный схиигумен Сергий приказал Путину уходить. Снял жуткое видео, безумно вращал глазами, говорил, что за ним — духовная сила, за что РПЦ, посмотрев на него, лишило Сергея сана.

Решение однозначно правильное — не может церковный чин вращать глазами, будто бесы в него вселились. Спасибо, не посадили на 15 суток, как шамана, который шёл из Сибири изгонять Путина бубном.

Любому здравомыслящему человеку понятно, что Собчак с радостью выполняет заказы Кремля в надежде получить ништяки.

Сергий вас беспокоит? Собчак приехала в монастырь и устроила драку. А потом сняла «расследование», какой Сергий плохой.

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Все адекватные люди поржали над горе-профессионализмом репортёра Ксюшки, которая завалилась в грядку как заполошная баба. Одновременно с этим мы в очередной раз убедились, какая Собчак всё-таки лгушка двуличная и как старательно, но топорно исполняет приказы сверху.

Казалось бы, о чём тут ещё говорить?

Есть схиигумен, который выглядит человеком, который чуток не в себе. Есть Собчак, отрабатывающая заказы АП и РПЦ.

При чём тут Катя Гордон?

Ну, она считает себя адвокатом, лицензию которого я, правда, так и не нашла.

«Время защитить Схиигумена Сергия, открыто и бесстрашно выступившего против Путина и верхушки РПЦ и за многострадальный народ России! Я лично и моя компания будет защищать Сергия от провокаций, устроенных оккупантами России, клеветы и откровенной пакости, устроенной Собчак», — объявила Гордончик.

Эээ? Кать, я правильно тебя поняла: ты Путина назвала оккупантом?

Нет, это не бесстрашие и отвага, а, как мне кажется, белочка. После таких заявлений от тебя убегут даже Блёданс и Лера Кудрявцева.

Ну, Катюх, включи голову — а как им не разбежаться? Общаясь с тобой, они автоматически становятся соучастницами твоего заявления.

Я стараюсь всегда думать о людях лучше — может, это такой хитрый план по избавлению от всех клиентов, дела которых в суде идут из рук вон плохо?

Если так, то это очень хитро, согласна. Но глупо.

Будешь орать, что дело просрала не ты, а потому что клиент тебя бросил? И ничего, что ты втянула ту же Лерку в заведомо бесперспективную тяжбу с Разиным, а вот теперь таким образом избавляешься от неё — я правильно поняла?

Простите, но поведение Кати Гордон на мой скромный взгляд, сродни заявлениям Сергия и путешествию из Сибири шамана с бубном.

Если ты спала с журналистом, это не делает тебя саму журналисткой. То же самое — с адвокатом, ведь профессия не передаётся половым путём!

Катюх, может тебе всё-таки открыть шашлычную, позвать туда Боню официанткой и задвигать всем клиентам про вышки 5G?

Шашлычница Катька с трассы Москва-Симферополь — в такой ипостаси Гордон просто не будет равных.

Ладно, забыли про Катьку. Совершенно о другом хотела спросить вас: вы знали, что принудительное психиатрическое лечение запрещено в России, пока человек не кинется на вас с ножом? Как вам кажется, следует ли изменить эту норму?