 

Украина примет участие в “Детском Евровидении 2020”

25.07.2020, 9:40, Новости дня

Украина примет участие в песенном конкурсе “Детское Евровидение” в 2020 году. Об этом 24 июля сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Национальный отбор для определения участника конкурса от Украины будет объявлен в августе. Финал “Детского Евровидения” пройдет 29 ноября в Варшаве (Польша).

“Нынешний лозунг конкурса – “Сдвинь мир” (Move the World) – призван напомнить о силе единства. В детстве нам кажется, что все важные вещи делают известные люди: ученые, космонавты, спортсмены и актеры. Но это не так: каждый день миллионы людей во всех уголках планеты добросовестно выполняют свои обязанности, двигая мир”, – говорится в сообщении.

“Детское Евровидение” проводится с 2003 года, в нем участвуют конкурсанты в возрасте до 15 лет. Украина впервые приняла участие в конкурсе в 2006 году.

В 2019-м Украину на “Детском Евровидении” представляла 13-летняя киевлянка София Иванько. С песней The Spirit of Music она набрала 59 баллов и заняла 15-е место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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