В Украине зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом за последний месяц
25.07.2020, 9:40, Новости дня
В Украине за прошедшие сутки подтверждено более 1 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, коронавирусная инфекция была обнаружена у 1106 пациентов. Это максимум за последний месяц и всего на три случая меньше, чем абсолютный рекорд суточного прироста за все время эпидемии в Украине – 26 июня было подтверждено 1109 новых случаев COVID-19.
Общее количество заболевших в Украине достигло 63 929. Больше всего заболевших во Львовской области (8702), Киеве (7525) и Черновицкой области (5548).
С начала эпидемии скончались 1590 пациентов (19 из них за последние сутки), выздоровели 35 497 человек (+611). Таким образом, продолжают болеть 26 842 человека.
Заболеваемость по регионам:
Винницкая область – 2512;
Волынская область – 3503;
Днепропетровская область – 1317;
Донецкая область – 842;
Житомирская область – 1691;
Закарпатская область – 4774;
Запорожская область – 725;
Ивано-Франковская область – 3937;
Киев – 7525;
Киевская область – 3461;
Кировоградская область – 690;
Луганская область – 119;
Львовская область – 8702;
Николаевская область – 539;
Одесская область – 2846;
Полтавская область – 388;
Ровенская область – 5542;
Сумская область – 411;
Тернопольская область – 2672;
Харьковская область – 3342;
Херсонская область – 219;
Хмельницкая область – 1037;
Черкасская область – 897;
Черновицкая область – 5548;
Черниговская область – 690.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К 25 июля в мире коронавирусом заразились 15,73 млн человек, 639,6 из них скончались, более 9 млн выздоровели.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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