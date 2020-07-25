 

В Украине зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом за последний месяц

25.07.2020, 9:40, Новости дня

В Украине за прошедшие сутки подтверждено более 1 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, коронавирусная инфекция была обнаружена у 1106 пациентов. Это максимум за последний месяц и всего на три случая меньше, чем абсолютный рекорд суточного прироста за все время эпидемии в Украине – 26 июня было подтверждено 1109 новых случаев COVID-19.

Общее количество заболевших в Украине достигло 63 929. Больше всего заболевших во Львовской области (8702), Киеве (7525) и Черновицкой области (5548).

С начала эпидемии скончались 1590 пациентов (19 из них за последние сутки), выздоровели 35 497 человек (+611). Таким образом, продолжают болеть 26 842 человека.

Заболеваемость по регионам: 

Винницкая область – 2512;
Волынская область – 3503;
Днепропетровская область – 1317;
Донецкая область – 842;
Житомирская область – 1691;
Закарпатская область – 4774;
Запорожская область – 725;
Ивано-Франковская область – 3937;
Киев – 7525;
Киевская область – 3461;
Кировоградская область – 690;
Луганская область – 119;
Львовская область – 8702;
Николаевская область – 539;
Одесская область – 2846;
Полтавская область – 388;
Ровенская область – 5542;
Сумская область – 411;
Тернопольская область – 2672;
Харьковская область – 3342;
Херсонская область – 219;
Хмельницкая область – 1037;
Черкасская область – 897;
Черновицкая область – 5548;
Черниговская область – 690.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 25 июля в мире коронавирусом заразились 15,73 млн человек, 639,6 из них скончались, более 9 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Иран пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

13.07 / Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили инцидент на границе с Арменией

07.07 / На Украине назвали жителей Крыма и Донбасса заложниками

14.07 / Первую четверть в школах Казахстана решили провести дистанционно

15.07 / В США отказались от плана выдворять студентов онлайн-формы обучения после жесткой критики крупнейших вузов и IT-компаний

16.07 / Памятник Баранову на Аляске уберут, чтобы «не причинять боль» коренным народам

21.07 / Великобритания официально объявила Россию «угрозой» и приоритетом в сфере безопасности

09.07 / Уйти из Афганистана Трампу мешают генералы и «глупцы» из конгресса

14.07 / Собчак раскритиковали за использование кадров с акции в поддержку Сафронова в рекламе

19.07 / В МИД Великобритании “абсолютно уверены”, что Россия пытается похитить данные о разработке вакцины против COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска