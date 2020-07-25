В Украине зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом за последний месяц

25.07.2020, 9:40, Новости дня

В Украине за прошедшие сутки подтверждено более 1 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, коронавирусная инфекция была обнаружена у 1106 пациентов. Это максимум за последний месяц и всего на три случая меньше, чем абсолютный рекорд суточного прироста за все время эпидемии в Украине – 26 июня было подтверждено 1109 новых случаев COVID-19.

Общее количество заболевших в Украине достигло 63 929. Больше всего заболевших во Львовской области (8702), Киеве (7525) и Черновицкой области (5548).

С начала эпидемии скончались 1590 пациентов (19 из них за последние сутки), выздоровели 35 497 человек (+611). Таким образом, продолжают болеть 26 842 человека.

Заболеваемость по регионам:

Винницкая область – 2512;

Волынская область – 3503;

Днепропетровская область – 1317;

Донецкая область – 842;

Житомирская область – 1691;

Закарпатская область – 4774;

Запорожская область – 725;

Ивано-Франковская область – 3937;

Киев – 7525;

Киевская область – 3461;

Кировоградская область – 690;

Луганская область – 119;

Львовская область – 8702;

Николаевская область – 539;

Одесская область – 2846;

Полтавская область – 388;

Ровенская область – 5542;

Сумская область – 411;

Тернопольская область – 2672;

Харьковская область – 3342;

Херсонская область – 219;

Хмельницкая область – 1037;

Черкасская область – 897;

Черновицкая область – 5548;

Черниговская область – 690.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 25 июля в мире коронавирусом заразились 15,73 млн человек, 639,6 из них скончались, более 9 млн выздоровели.