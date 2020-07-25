В Эквадоре нашли останки гигантских доисторических сов

25.07.2020, 9:33, Разное

На протяжении веков совы признавались как самые мистические и волшебные птицы, превосходя в этом даже воронов. При этом люди не боялись нападения сов, хотя те и сейчас могут достигать крупных размеров.

Но так было не всегда и не везде. Тысячи лет назад в Эквадоре жили гигантские совы, которые охотились на своих же сородичей и которые, вероятно, застали людей и наводили на них суеверный ужас.

Открытие было сделано в небольшой пещере, расположенной в провинции Чимборасо, в центре Эквадора. Там были найдены окаменелые кости небольших млекопитающих и птиц, в частности кости сов.

Все эти останки были добычей очень крупного хищника, огромной совы. В высоту эти совы достигали около 70-80 см, что равнялось примерно половине роста местного человеческого населения. Эквадорские индейцы и сейчас невысоки в росте.

Пещера эта в ту эпоху находилась на высоте 2800 метров над уровнем море в эквадорских Андах, что тоже достаточно удивительно. Однако находка гигантской совы является первой в своем роде на территории Америки.

Сова-гигант получила научное название "Asio ecuadoriensis". От нее остались в основном несколько костей ног, но по ним можно было вычислить размер птицы. По словам Гастона Ло Коко, исследователя лаборатории сравнительной анатомии и эволюции позвоночных Аргентинского музея естественных наук, ноги гигантской совы были длинными, тонкими, но очень эффективными по захвату добычи.

"Одной из особенностей этой совы являлась ее склонность к поеданию других сов, помельче. Это является биологической редкостью", – говорит Ло Коко.

Археологические раскопки в пещере проводились с 2009 по 2012 годы, после чего найденные материалы несколько лет изучались в лаборатории. В пещере были найдено множество останков мышей, землероек, кроликов, но больше всего костей птиц.

Первым делом ученые обнаружили кости мелких животных и сов, которые выглядели так, словно прошли через кишечник более крупного хищника. А уже позже они нашли несколько костей очень большой совы и предположили, что с большой долей вероятности она и является тем, что поедал этих животных и птиц.

В костных останках из пещеры было обнаружено четыре вида сов. Три из них это совы небольшого размера, которые и сейчас живут в этих местах Эквадора, а четвертая это сова-гигант. В ту эпоху она очевидно была доминирующим видом среди местных птиц, но до наших дней не дожила.

Ископаемый слой, в котором были найдены останки, датируется примерно 20-42 тысячами лет, что соответствует периоду позднего плейстоцена. Климат тогда в Эквадоре был куда прохладнее, а горы ниже – это был конец Ледникового периода.

Доисторические останки птиц всегда очень сложно идентифицировать, их кости менее стойкие и плохо сохраняются из-за того, что полые. Поэтому об этой доисторической сове ученые пока знают совсем немного.

Предположительно она вымерла около 10 тысяч лет назад, когда ледниковый период совсем закончился и климат разительно поменялся. Примерно в те же века вымерли огромные лесные орлы и Андские кондоры.