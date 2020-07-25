Вышел трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

25.07.2020, 9:30, Разное

В сети появился новые трейлер компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Его представила украинская компания GSC Game World.

В четверг на Youtube-канале Xbox появилось видео – анонс следующей части S.T.A.L.K.E.R. 2. С первых минут становится понятно, что сюжет будет разворачиваться в Чернобыле. На видео также были показаны различные места: подвалы, помещения.

«Во второй части игры S.T.A.L.K.E.R. локации не будут связаны между собой, в отличие от первоначальной версии. Даже в отсутствие игрока, мутанты и другие участники будут взаимодействовать друг с другом», – пояснил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

Известно, что Зона около Чернобыльской АЭС будет восприниматься как отдельный персонаж: «Это место наполнено аномальными процессами и необычными существами».

У каждого игрока будет возможность проживать свою собственную уникальную историю. Он будет вынужден принимать решения и справляться с их последствиями. Игра интересна за счет нескольких сюжетных линий и неожиданными концовками.

Трейлер был представлен 23 июля. Известно, что игра будет доступна на ПК, Xbox Series X и подписчикам Game Pass.