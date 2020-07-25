Эксперт назвал способы защиты телефона и компьютера от вредоносных рассылок

25.07.2020, 9:30, Разное

Вредоносные рассылки часто используются хакерами для распространения вирусов и взлома доступа к конфиденциальной информации. Эксперт рассказал, как защитить от них телефон и компьютер.

Так, прежде всего, следует с осторожностью относиться к любым поступающим на электронную почту или в мессенджер сообщениям. Особенно это касается писем от неизвестных лиц. Также не стоит открывать файлы или ссылки от незнакомцев. Многие без опасений оставляют в открытом доступе личные данные. Специалисты IT-сферы называют это ошибкой, поскольку такую информацию могут использовать в своих интересах злоумышленники.

Не всегда безопасно подключаться в общественных местах к бесплатному интернету. Мошенники легко в таких случаях могут считать и скопировать конфиденциальные данные платежных карт и подобную информацию. Особенно рискуют владельцы устройств, не оснащенных антивирусными программами. При этом даже настоящие профессионалы могут скачать или установить вредоносный контент случайно из-за усталости или загруженности.

Ни в коем случае нельзя открывать ссылки писем о якобы получении какого-либо выигрыша, или наоборот, задолженности. Чаще всего именно такими яркими сообщениями злоумышленники усыпают бдительность жертвы. Кроме того, бдительность необходима и при установке специальных расширений для блокировки рекламы. Такое ПО не должно быть скачано со специальных сайтов, в противном случае оно может нанести вред компьютеру или смартфону.