Мнение: О сливе Трампа

25.07.2020, 9:18, Разное

Ну вот и всё, кажется. Finita la comedia, как ни банально это прозвучит.

Хотя было вполне ожидаемо, что не удивительно. Удивительно лишь то, что так долго ожидаемое некоторыми, а то и многими.

А в эпицентре этого всё – 45-й президент США Дональд Джон #Трамп. Миллиардер и шоумен. Человек, который сумел так мощно хакнуть Систему. Или использовать её глюк.

Но теперь… Система ему отомстила. В этом можно быть уверенным на 99%.

Не секрет, в общем, что избрание Дональда Трампа на президентский пост произошло достаточно случайно. Его привлекли в избирательную кампанию Республиканской партии более для того, чтобы привлечь к ней внимание избирателей. Но непосредственность несистемного кандидата и запоминающиеся выходки шоумена сыграли дурную шутку с GOP. Человек не из политической тусовки внезапно стал фаворитом республиканской гонки. А потом выиграл пост президента у Хиллари Клинтон.

Этого ему Система простить так и не смогла.

Всё президентство Трампа прошло под дамокловым мечом импичмента и градом самых разных обвинений, вплоть до весьма абсурдных. Таких, например, что президентом Дональда Ивановича Козырева сделал российский демиург и тиран Владимир #Путин.

Дональд Трамп выстоял. Хотя #Россия в целом пострадала из-за трамповских санкций. Особенно в отношении «Северного потока – 2».

Но теперь дни его в Белом доме сочтены. От своего президента стали отворачиваться даже влиятельные республиканцы. Они переметнулись в другой лагерь, и теперь поддерживают финансово будущего соперника Дональда Трампа, демократического кандидата Джо Байдена. Их #деньги вызвали к жизни беспрецедентную кампанию членов партии действующего президента, чтобы выгнать его из Белого дома. Трампа фактически сливают.

Судя по опросам, эти усилия увенчаются успехом. Если не произойдёт чуда, 46-м президентом #США станет 77-летний Джо Байден, бывший вице-президент в администрации Барака Обамы. Тем и закончится попытка повернуть вспять экспансионизм и глобализацию, от которых более всего страдал американский средний класс. Но кто же его станет всерьёз спрашивать, когда элитам потребно иное?